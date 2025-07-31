Боец, шедший на серии из трёх побед с общим рекордом 7-1 в UFC, исключён из промоушена

Словацкий боец смешанных единоборств (ММА) Мартин Будай исключён из ростера UFC. Об этом на своей странице в социальных сетях со ссылкой на источники написали сразу два журналиста – Майк Хек и Гильерме Круз. Сообщается, что контракт Будая с лигой Даны Уайта истёк. Промоушен принял решение не продлевать соглашение.

Примечательно, что с момента присоединения к UFC Мартин принял участие в восьми поединках, в которых одержал семь побед и потерпел лишь одно поражение. В последних трёх боях Будай одержал победы, в том числе в противостоянии с белорусом Андреем Орловским летом 2024 года. Последний успех Мартина датируется 26 июля 2025 года. Тогда он одолел бразильца Маркуса Алмейду единогласным решением судей. В общей сложности на счету словака в ММА 16 побед и два поражения. Сейчас ему 33 года.

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