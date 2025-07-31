Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец, шедший на серии из трёх побед с общим рекордом 7-1 в UFC, исключён из промоушена

Боец, шедший на серии из трёх побед с общим рекордом 7-1 в UFC, исключён из промоушена
Аудио-версия:
Комментарии

Словацкий боец смешанных единоборств (ММА) Мартин Будай исключён из ростера UFC. Об этом на своей странице в социальных сетях со ссылкой на источники написали сразу два журналиста – Майк Хек и Гильерме Круз. Сообщается, что контракт Будая с лигой Даны Уайта истёк. Промоушен принял решение не продлевать соглашение.

Примечательно, что с момента присоединения к UFC Мартин принял участие в восьми поединках, в которых одержал семь побед и потерпел лишь одно поражение. В последних трёх боях Будай одержал победы, в том числе в противостоянии с белорусом Андреем Орловским летом 2024 года. Последний успех Мартина датируется 26 июля 2025 года. Тогда он одолел бразильца Маркуса Алмейду единогласным решением судей. В общей сложности на счету словака в ММА 16 побед и два поражения. Сейчас ему 33 года.

Материалы по теме
UFC не только мало платит, но ещё и делает это без уважения. Изучили жалобы бойцов
UFC не только мало платит, но ещё и делает это без уважения. Изучили жалобы бойцов

Самый дорогой бой в ММА:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android