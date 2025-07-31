Ирина Алексеева встретится с Беатрис Мескитой на турнире UFC в Рио 11 октября

Российская девушка-боец Ирина Алексеева объявлена участницей поединка с бразильской спортсменкой Беатрис Мескитой на турнире UFC, который пройдет 11 октября в Рио-де-Жанейро.

Ирина Алексеева — российская девушка-боец смешанных единоборств, выступающая в легчайшем весе. Беатрис Мескита — опытная бразильская спортсменка, которая провела более 20 профессиональных боёв.

UFC Rio — один из главных турниров организации в 2025 году, проходящий в Рио-де-Жанейро. Это будет первый визит UFC в Бразилию с 2024 года, когда в Рио прошёл турнир UFC 301. Полный список боёв и участники турнира пока не объявлены. Продажа билетов ещё не началась, но ожидается высокий спрос.