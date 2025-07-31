Вячеслав Василевский: Двалишвили ниже уровнем как боец

Российский боец Вячеслав Василевский прокомментировал возможный реванш Петра Яна с Мерабом Двалишвили и назвал условия, при которых Ян может победить. Об этом он заявил в интервью.

«Порадовался за победу Петра. Видел, что он совершил бросок и выходил на кимуру в стиле боевого самбо. Да, готов драться с Мерабом. Он выиграл несколько боёв. Яна очень сложно остановить, если он действует на максималках. У него классный бокс, есть борьба, он дышит. Если ничего не отвлекает, он способен остановить Двалишвили.

Грузин ниже уровнем как боец всё равно. У него ниже бокс, борьба и кардио — нет, но движения, футворк, удары ногами, бойцовский IQ и любительский уровень — всё лучше у Петра. Соответственно, технической оснащённости у него больше. Физика у Мераба бешеная, но, если Ян будет готов, ментально заряжен, он победит, перебивая на дистанции и не давая бороться. Главное, не устать, тогда Двалишвили пойдёт катком», — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

На прошлых выходных Пётр Ян одержал победу над Маркусом Макги на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби. Поединок завершился единогласным решением судей. Весной 2023 года Ян уступил Мерабу Двалишвили, после чего выиграл три боя подряд.