Мартин Будай с рекордом 7-1 в UFC сделал заявление после исключения из ростера промоушена

Словацкий боец смешанных единоборств (ММА) Мартин Будай отреагировал на новости о своём увольнении из UFC. Ранее об этом сообщили сразу два журналиста.

«Да, это правда, вчера мне позвонили из UFC, сообщив, что решили не переподписывать контракт. Что ж, по крайней мере, я ухожу с поднятой головой. Спасибо», — написал Будай на своей странице в социальных сетях.

В общей сложности на счету Будая в смешанных единоборствах 16 побед и два поражения. В последнем бою Мартин одолел бразильца Маркуса Алмейду. Победу он добыл единогласным решением судей. В настоящий момент словацкому спортсмену 33 года.

Бойца ММА ударило током: