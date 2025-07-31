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Шара Буллет и Марк-Андре Баррио провели лучший бой месяца по версии UFC

Шара Буллет и Марк-Андре Баррио провели лучший бой месяца по версии UFC
Шарабутдин Магомедов ШАРА БУЛЛЕТ – МАРК-АНДРЕ БАРР
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Поединок между Шарой Буллетом и Марком-Андре Баррио был признан UFC лучшим боем июня.

Встреча прошла 29 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе. По итогам трёх раундов победу единогласным решением судей одержал российский боец Шара Буллет (настоящее имя — Шарабутдин Магомедов). Для него это была вторая победа в UFC. Марк-Андре Баррио представляет Канаду и провёл в организации уже 10 поединков.

Российский боец провёл уже шесть боёв под флагом UFC: до поражения от Майкла Пейджа 1 февраля 2025 года у него были четыре победы, включая запоминающийся нокаут двойным бэкфистом в поединке с Арменом Петросяном на UFC 308.

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