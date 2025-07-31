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Ренье де Риддер заявил о готовности провести бой с Исраэлем Адесаньей

Ренье де Риддер заявил о готовности провести бой с Исраэлем Адесаньей
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Бывший чемпион ONE в двух весовых категориях Ренье де Риддер сообщил, что готов выйти в октагон против экс-чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи, если не получит бой за титул.

«Я сильно восхищаюсь им, потому что он так много сделал в спорте. У него всё ещё лучшая история, он победил Перейру в последнем бою, и дерётся так изысканно. Для меня это более весомая причина провести бой, чем с парнем, который требует его на том основании, что просто меня ненавидит», — приводит слова де Риддера Inside Fighting.

Ренье де Риддер — бывший чемпион ONE в среднем и полутяжёлом весе. В смешанных единоборствах он одержал 16 побед и потерпел одно поражение. Исраэль Адесанья ранее владел поясом UFC в среднем весе и одержал победу над Алексом Перейрой в апреле 2023 года.

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