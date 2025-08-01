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Хукер предположил, кого из тройки Царукян, Гэтжи, Пимблетт выберет в соперники Топурия

Хукер предположил, кого из тройки Царукян, Гэтжи, Пимблетт выберет в соперники Топурия
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Новозеландский боец смешанных единоборств шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе Дэн Хукер поделился мнением на тему следующего поединка чемпиона дивизиона Илии Топурии. На данный момент UFC не анонсировал следующий бой испано-грузинского спортсмена.

«Когда у тебя титул, тебе платят за счёт PPV и ты должен сразиться с Арманом Царукяном, Джастином Гэтжи или Пэдди Пимблеттом, то, если ты умён, выбирай Пэдди. Ты получишь больше денег и худшего бойца. Для Илии Топурии это беспроигрышный вариант», — сказал Хукер в эфире Sky Sports.

В общей сложности на счету Топурии в ММА 17 побед и ни одного поражения.

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