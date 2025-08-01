Масвидаль предположил, возобновит ли Джон Джонс карьеру в ММА

Бывший претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль поделился мнением о бывшем двойном чемпионе промоушена в тяжёлой (до 120 кг) и полутяжёлой (до 93 кг) весовой категории Джоне Джонсе.

«Джон – настоящий дикарь. Факт. Однажды он может проснуться и сказать: «Я дерусь, и мне на всё плевать». Но сейчас он не в лучшей форме. Не думаю, что он вернётся. Больше шансов, что он отправится в какой-то реабилитационный центр и останется там, чем будет драться», — приводит слова Масвидаля Middle Easy со ссылкой на CasinoHawks podcast.

В общей сложности в смешанных единоборствах Джонс одержал 28 побед и потерпел одно поражение. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся. В конце июня 2025 года президент UFC Дана Уайт сообщил, что Джон завершил карьеру.

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