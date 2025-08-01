Масвидаль назвал единственного бойца, с которым Джонс должен провести поединок

Бывший претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль поделился мнением о возможном возобновлении карьеры своего соотечественника Джона Джонса. Ранее о решении Джонса покинуть ММА сообщал президент UFC Дана Уайт.

«Джон завершил карьеру. Да, я видел, где он говорит, что возвращается. Но парень уже давно не дрался. А Джону, как я думаю, очень нравится дразнить и флиртовать, чтобы добиваться реакций. Но если Джон будет драться, то я хочу видеть его поединок с Томом Аспиналлом. Я не хочу видеть его больше ни с кем другим. Серьёзно, не хочу. Если он вернётся, я хочу увидеть его бой с Томом Аспиналлом», — приводит слова Масвидаля Middle Easy со ссылкой на CasinoHawks podcast.

Главные новости дня: