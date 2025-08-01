Царукян поддел Топурию из-за нежелания чемпиона UFC проводить бой

Известный армяно-российский боец смешанных единоборств (ММА), второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян упрекнул чемпиона дивизиона Илию Топурию в нежелании проводить поединок.

«Кто бы наконец объяснил, чтобы Илия знал, что он не Конор Макгрегор и что из-за него все чемпионы выглядят плохо. Чемпионы должны сражаться с претендентом №1. Парень думает, что он главный злодей промоушена. Как будет pussy по-испански?» — написал Царукян на своей странице в социальных сетях.

В общей сложности на счету Топурии в ММА 17 побед и ни одного поражения. На счету Царукяна 22 победы при трёх поражениях.

Главные новости дня: