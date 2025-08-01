Экс-соперник Макса Холлоуэя подарил ему пару шлёпанцев

Перед боем с Дастином Порье бывший соперник Макса Холлоуэя, южнокорейский боец Чан Сон Джон, известный как «Корейский Зомби», подарил американцу пару шлёпанцев, привезённых из Кореи. Об этом сообщает Red Corner MMA.

Подарок был сделан в знак уважения и дружеского отношения. Джон лично передал шлёпанцы Холлоуэю во время их встречи, подчеркнув тёплые отношения, которые остались после их очного боя в 2023 году.

Чан Сон Джон завершил карьеру после поединка с Холлоуэем, который состоялся 26 августа 2023 года и завершился победой американца нокаутом в третьем раунде. За свою карьеру «Корейский Зомби» провёл 25 боёв, одержал 17 побед (6 — нокаутом, 8 — приёмами, 3 — решением судей) и потерпел 8 поражений. Джон выступал в полулёгкой весовой категории, представляя команду Fight Ready.