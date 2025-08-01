Хабиб Нурмагомедов провёл класс по грэпплингу сразу после прибытия в США

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прилетел в США и в тот же день провёл тренировку по грэпплингу. По словам Red Corner MMA, несмотря на усталость после перелёта, он выглядел полностью готовым к работе.

«Это был хороший урок грэпплинга», — прокомментировал Хабиб в социальных сетях.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру бойца в 2020 году, оставшись непобеждённым в MMA (29-0). После завершения выступлений он активно занимается тренерской деятельностью и развитием своего бойцовского лагеря.

Среди его подопечных — Ислам Махачев, действующий чемпион UFC в лёгком весе, а также другие бойцы, представляющие команду Eagle FC и бойцовский клуб «AKA». Хабиб также регулярно проводит мастер-классы и семинары в разных странах.