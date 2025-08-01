Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов провёл класс по грэпплингу сразу после прибытия в США

Хабиб Нурмагомедов провёл класс по грэпплингу сразу после прибытия в США
Комментарии

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прилетел в США и в тот же день провёл тренировку по грэпплингу. По словам Red Corner MMA, несмотря на усталость после перелёта, он выглядел полностью готовым к работе.

«Это был хороший урок грэпплинга», — прокомментировал Хабиб в социальных сетях.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру бойца в 2020 году, оставшись непобеждённым в MMA (29-0). После завершения выступлений он активно занимается тренерской деятельностью и развитием своего бойцовского лагеря.

Среди его подопечных — Ислам Махачев, действующий чемпион UFC в лёгком весе, а также другие бойцы, представляющие команду Eagle FC и бойцовский клуб «AKA». Хабиб также регулярно проводит мастер-классы и семинары в разных странах.

Материалы по теме
«Больше никто». Дэн Хукер объяснил, почему Хабиб — уникальный боец в истории UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android