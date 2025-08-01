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Фото: Джон Джонс получил в подарок золотой iPhone 16 Pro Max

Фото: Джон Джонс получил в подарок золотой iPhone 16 Pro Max
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Бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой (до 120 кг) и полутяжёлой (до 93 кг) весовой категории Джон Джонс показал подарок, который получил от друзей из Дубая (ОАЭ).

«Хочу поблагодарить моих друзей из Дубая за то, что они подарили мне этот прекрасный золотой iPhone 16 Pro Max», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Джона Джонса

Фото: Из личного архива Джона Джонса

Напомним, Джонс принял решение завершить карьеру. Об этом шаге именитого спортсмена в конце июня нынешнего года сообщил президент промоушена UFC Дана Уайт. В общей сложности в смешанных единоборствах Джон одержал 28 побед и потерпел одно поражение. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся. В настоящий момент американцу 38 лет.

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