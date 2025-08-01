Майк Тайсон выступил с предложением по поводу марихуаны в одном из штатов США

Прославленный американский боксёр Майк Тайсон выступил с обращением к губернатору штата Пенсильвания (США) Джошу Шапиро.

«Привет, пришло время сотворить историю. Заключите сделку с республиканцами в Сенате и демократами в Палате представителей по вопросу употребления каннабиса взрослыми людьми. Двухпартийные законопроекты находятся на рассмотрении в обеих палатах. Давайте исправим ошибки войны с наркотиками и сделаем Пенсильванию более безопасным штатом с помощью легального и регулируемого рынка», — написал легендарный спортсмен на своей странице в социальных сетях.

Главные спортивные новости дня: