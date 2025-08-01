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Хорхе Масвидаль назвал лучший бой для организации в Белом доме

Хорхе Масвидаль назвал лучший бой для организации в Белом доме
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Бывший претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль поделился мнением о потенциальном поединке между соотечественником Джоном Джонсом и британцем Томом Аспиналлом – действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе.

«Вопрос заключается только в том, сколько Джон тренировался. Ведь мы знаем, что Том потеет и истекает кровью каждый день. Делает ли Джонс то же самое? Если это так и у него есть год на подготовку, Джон может победить кого угодно. Так что это будет один из самых грандиозных боёв. Для лужайки Белого дома лучше и не придумать. Британец Том Аспиналл выходит в октагон против американца. Давайте сделаем это 4 июля [День независимости США]», — приводит слова Масвидаля Middle Easy со ссылкой на CasinoHawks podcast.

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