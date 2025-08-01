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Шара Буллет: Пейдж сказал — если судьба будет благосклонна, мы встретимся снова

Шара Буллет: Пейдж сказал — если судьба будет благосклонна, мы встретимся снова
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Российский боец Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, заявил, что хочет провести реванш с британцем Майклом Пейджем. По его словам, он уже обращался с этим предложением к UFC, матчмейкерам и самому Пейджу.

«Я уже и матчмейкерам, и UFC — всем, даже ему самому, писал о том, что он меня тогда вызвал на бой, а я его принял, невзирая ни на что, вышел в эту клетку. Думаю, он должен это оценить и дать мне реванш. Он сказал: «Если судьбе будет угодно, встретимся снова». Думаю, когда будут предпосылки, я поговорю об этом с Даной Уайтом. Я готов добиться этого реванша. И показать в бою, что то поражение было случайностью», — приводит слова Магомедова Матч ТВ.

Шара Буллет выступил 27 июля на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби и победил канадца Марка-Андре Баррио единогласным решением судей. В феврале он потерпел первое поражение в карьере, уступив Майклу Пейджу. Сейчас в его послужном списке 16 побед и одно поражение.

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