Дю Плесси показал актуальную физическую форму за две недели до боя с Чимаевым на UFC 319

Чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Спортсмен продемонстрировал актуальную физическую форму.

Фото: Из личного архива Дрикуса дю Плесси

Фото: Дрикус дю Плесси

Напомним, в следующем поединке, который состоится на турнире UFC 319, дю Плесси встретится с непобеждённым чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым. Спортивное мероприятие пройдёт в Чикаго в ночь с 16 на 17 августа мск. В активе южноафриканца в смешанных единоборствах в данный момент 23 победы при двух поражениях. На счету Хамзата 14 побед и ни одного поражения.

Тренировка Чимаева к бою с дю Плесси: