«Без сомнений». Кормье ответил, с кем UFC должен устроить следующий бой Топурии

Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье высказал мнение, что промоушен Даны Уайта должен организовать бой Армана Царукяна и Илии Топурии.

«Я не хочу сказать, что Арман из тех парней, которые постоянно что-то портят или пропускают бои. Однажды это случилось. Однако не следует судить о нём исключительно по этому единственному разу, особенно после того, как он недавно готовился к поединку в качестве запасного бойца. Необходимо организовать бой Армана и Илии. Не думаю, что в этом могут быть какие-то сомнения», — сказал Кормье в своём подкасте.

В общей сложности в активе Царукяна в ММА 22 победы при трёх поражениях. На счету Топурии 17 побед и ни одного поражения.

Царукян гонится за уткой, высмеивая поведение Топурии: