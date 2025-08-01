Конор Макгрегор прокомментировал ситуацию с судебным решением по делу Джеймса Лоуренса

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор высказался о судебном процессе канадского триотлониста Джеймса Лоуренса, который был оправдан в гражданском деле, но не получил компенсацию на оплату юридических расходов. По словам Макгрегора, обвинения были ложными, а ситуация с оплатой судебных издержек — несправедливой.

«Выходить на суд, будучи обвинённым в изнасиловании и оправданным, но при этом оставаться с колоссальными счетами за защиту — это крайне несправедливо. Я не собираюсь оплачивать юридические расходы Джеймса Лоуренса. Всё, что происходило, — полная ошибка, и я продолжу бороться за правду», — заявил Макгрегор в социальных сетях

Джеймс Лоуренс был оправдан в гражданском суде по обвинению в изнасиловании, но ему не компенсировали расходы на защиту. Суд отказался удовлетворить его иск о возмещении затрат, что вызвало широкий резонанс. Коннор Макгрегор неоднократно заявлял о своей невиновности и продолжает активно комментировать связанные с этим дела.