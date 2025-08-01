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Хабиб Нурмагомедов показал архивное фото семилетней давности

Хабиб Нурмагомедов показал архивное фото семилетней давности
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Прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками архивной фотографией. Изначально снимок на своей странице в соцсетях опубликовал менеджер Ризван Магомедов.

«30 июля 2018 года, семь лет назад на турнире PFL в Нью-Йорке», — говорится в описании к фото.

Фото: Из личного архива Ризвана Магомедова

Хабиб является одним из самых успешных бойцов в истории ММА. Многими специалистами называется величайшим. За время карьеры в смешанных единоборствах россиянин провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта.

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