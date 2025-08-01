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Макгрегор сделал заявление после отклонения его апелляции по делу об изнасиловании

Макгрегор сделал заявление после отклонения его апелляции по делу об изнасиловании
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Известный ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор дал комментарий по поводу своих судебных тяжб с женщиной по имени Никита Хэнд. Никита утверждает, что Конор совершил сексуальное насилие в её отношении в 2018 году. Ранее её адвокат, по данным СМИ, утверждал, что Макгрегор предлагал женщине компенсацию в размере € 1 млн, чтобы разрешить дело в досудебном порядке.

«Я ничего не предлагал ни этому человеку, ни её команде! Они всегда пытались добиться компенсации, чтобы уладить дело. Я считаю, что именно они сообщили прессе о «предложении в размере € 1 млн за урегулирование, от которого они отказались». Всё это абсолютная ложь! Я бы ни за что не согласился с тем, что кто-то распространяет обо мне такую гнусную ложь! Я всегда был и всегда буду идти вперёд за правду! Когда Никита была поймана на лжи под присягой, её сторона связалась с моей и спросила, соглашусь ли я на компенсацию в размере € 3 млн. Судебный процесс уже начался, и её история стала достоянием общественности. Когда же её уличили во лжи, они попросили меня пойти на урегулирование. Я сказал: «Никаких шансов!» Правда и только правда!» — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

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