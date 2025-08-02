Турнир UFC в Лас-Вегасе: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

В ночь со 2 на 3 августа в Лас-Вегасе (США) на стадионе Apex Arena состоится турнир UFC on ESPN 71.

Свой поединок на турнире проведёт российский атлет Николай Пуляев. Его соперником станет американец Ник Клейн.

В главном поединке вечера сойдутся два представителя Азии — 25-летний японский боец Тацуро Таира и 29-летний южнокореец Хюн Сун Пак. На счету японца 17 боёв, из которых он одержал 16 побед (восемь болевыми и удушающими приёмами, пять нокаутом и три судейским решением).

У Сун Пака семь побед в семи поединках — три нокаутом и четыре болевыми/удушающими приёмами.