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Турнир UFC в Лас-Вегасе: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

Турнир UFC в Лас-Вегасе: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию
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В ночь со 2 на 3 августа в Лас-Вегасе (США) на стадионе Apex Arena состоится турнир UFC on ESPN 71.

Права на трансляцию турнира UFC Fight Night: Таира vs Парк принадлежат «Матч ТВ», данная трансляция доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Свой поединок на турнире проведёт российский атлет Николай Пуляев. Его соперником станет американец Ник Клейн.

UFC 2025. UFC on ESPN 71, Лас-Вегас, США
Ник Клейн — Андрей Пуляев
03 августа 2025, воскресенье. 02:15 МСК
Ник Клейн
Не началось
Андрей Пуляев

В главном поединке вечера сойдутся два представителя Азии — 25-летний японский боец Тацуро Таира и 29-летний южнокореец Хюн Сун Пак. На счету японца 17 боёв, из которых он одержал 16 побед (восемь болевыми и удушающими приёмами, пять нокаутом и три судейским решением).

У Сун Пака семь побед в семи поединках — три нокаутом и четыре болевыми/удушающими приёмами.

UFC 2025. UFC on ESPN 71, Лас-Вегас, США
Тацуро Таира — Хюн Сун Пак
03 августа 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Тацуро Таира
Не началось
Хюн Сун Пак
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