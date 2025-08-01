Дастин Порье раскрыл планы после ухода из UFC и завершения карьеры в ММА

Бывший обладатель временного титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американец Дастин Порье рассказал, чем займётся после завершения карьеры. Ранее спортсмен покинул промоушен UFC. Поединок с соотечественником Максом Холлоуэем стал для Дастина последним в смешанных единоборствах.

«С нетерпением жду возвращения за стол ESPN. Собираюсь сосредоточиться на этом прямо сейчас», — написал Порье на своей странице в социальных сетях.

В общей сложности Порье за время карьеры в ММА одержал победу в 30 поединках, а в 10 потерпел поражение. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Тренировка Порье на скакалке перед финальным боем: