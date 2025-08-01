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Борральо: победа над Уиттакером не делает де Риддера претендентом на титул

Борральо: победа над Уиттакером не делает де Риддера претендентом на титул
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Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе бразилец Кайо Борральо высказался о поединке экс-чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) австралийца Роберта Уиттакера и нидерландца Роберта де Риддера.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер (W)
27 июля 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Роберт Уиттакер
Окончено
SD
Ренье де Риддер

«Это был очень, очень близкий бой, но я думаю, что Уиттакер сделал недостаточно, чтобы выиграть этот бой. Де Риддер на самом деле выиграл бой, даже если это и был равный поединок, однако я не думаю, что эта победа делает его претендентом на пояс или даже тем, кто может сразиться с проигравшим в поединке Дрикуса [дю Плесси] и [Хамзатa] Чимаева.

В этом дивизионе перед ним как минимум ещё трое парней. Есть Энтони Эрнандес, я, есть Брендан Аллен с 12 победами в среднем весе, есть [Нассурдин] Имавов. Перед ним много других парней. Он только что победил Бо Никала, а затем Уиттакера, но, честно говоря, Уиттакера будто бы и не было в поединке», — сказал Борральо на YouTube-канале Submission Radio.

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