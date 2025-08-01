Губернатор Флориды объявил 1 августа 2025 года днём Халка Хогана

Рон Десантис, являющийся губернатором штата Флорида, США, объявил 1 августа 2025 года днём легендарного рестлера Халка Хогана, который скончался 24 июля 2025 года.

«Нам будет не хватать такой выдающейся личности, поскольку Халкстер считался иконой для многих, кто вырос в 80-х и 90-х годах, а также сегодня. Он был истинным флоридцем до мозга костей. В память о его жизни и наследии я настоящим объявляю 1 августа 2025 года Днём Халка Хогана во Флориде и приказываю приспустить флаги Соединённых Штатов и штата Флорида на Капитолии штата в Таллахасси и на всех зданиях местного значения, сооружениях и территориях по всему округу Пинеллас с восхода до захода солнца в пятницу, 1 августа 2025 года», — говорится в официальном заявлении губернатора.