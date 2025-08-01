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Чеченский боец-модель Дулатов встретился с Хабибом Нурмагомедовым

Чеченский боец-модель Дулатов встретился с Хабибом Нурмагомедовым
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27-летний немецкий боец смешанных единоборств чеченского происхождения Ислам Дулатов встретился с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Большая честь», — написал Дулатов на своей странице в соцсетях.

Фото: Страница Ислама Дулатова в соцсетях

Напомним, Дулатов попал в UFC через селекционный проект президента UFC Даны Уайта (Dana White's Contender Series). В октябре 2024 года Дулатов победил чистым нокаутом в первом раунде бразильца Ванилтона Антунеса и убедил босса UFC в подписании с ним контракта.

В первом поединке в UFC Дулатов встретился с американцем Адамом Фьюджиттом. Дулатов одержал победу нокаутом в первом раунде. Для него этот бой стал дебютным в UFC. Всего в смешанных единоборствах на счету Дулатова 14 побед и одно поражение.

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