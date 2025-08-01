Соннен: поединок Топурии и Царукяна уже согласован

Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик Чейл Соннен заявил, что бой между 28-летним непобеждённым обладателем титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) испано-грузином Илиёй Топурией и россиянином, занимающим второе место рейтинга UFC в лёгком весе, Арман Царукяном уже согласован.

«Я собираюсь официально рассказать вам об одном из самых засекреченных поединков, обсуждение которых ведётся прямо сейчас — Илия Топурия сразится с Арманом Царукяном. Да, я это говорю вам с полной уверенностью, что бой согласован», — сказал Соннен на своём YouTube-канале.

В общей сложности на счету Топурии в ММА 17 побед и ни одного поражения. На счету Царукяна 22 победы при трёх поражениях.