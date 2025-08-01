Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Гран-при 2025. Первый финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Соннен: поединок Топурии и Царукяна уже согласован

Соннен: поединок Топурии и Царукяна уже согласован
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик Чейл Соннен заявил, что бой между 28-летним непобеждённым обладателем титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) испано-грузином Илиёй Топурией и россиянином, занимающим второе место рейтинга UFC в лёгком весе, Арман Царукяном уже согласован.

«Я собираюсь официально рассказать вам об одном из самых засекреченных поединков, обсуждение которых ведётся прямо сейчас — Илия Топурия сразится с Арманом Царукяном. Да, я это говорю вам с полной уверенностью, что бой согласован», — сказал Соннен на своём YouTube-канале.

В общей сложности на счету Топурии в ММА 17 побед и ни одного поражения. На счету Царукяна 22 победы при трёх поражениях.

Материалы по теме
«Арман — это Волан-де-Морт лёгкого веса». Как Царукян стал изгоем в UFC
«Арман — это Волан-де-Морт лёгкого веса». Как Царукян стал изгоем в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android