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Пуляев успешно прошёл взвешивание перед боем с Клейном на UFC Vegas 108

Пуляев успешно прошёл взвешивание перед боем с Клейном на UFC Vegas 108
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Российский боец UFC Андрей Пуляев, выступающий в среднем весе (до 84 кг), успешно прошёл взвешивание перед поединком с американским бойцом Ником Клейном в рамках турнира UFC Vegas 108.

UFC 2025. UFC on ESPN 71, Лас-Вегас, США
Ник Клейн — Андрей Пуляев
03 августа 2025, воскресенье. 02:15 МСК
Ник Клейн
Не началось
Андрей Пуляев

Пуляев показал на весах 84,14 кг, его соперник — 84,37 кг.

Напомним, Пуляев свой последний бой проводил в марте 2025 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от англичанина Кристиана Лероя Дункана. Этим поражением он прервал серию из пяти побед.

Что касается Клейна, то он предыдущий поединок провёл в феврале 2025 года и также потерпел там поражение техническим нокаутом во втором раунде от американца Мансура Абдул-Малика.

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