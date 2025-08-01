UFC on ESPN 71: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

В ночь со 2 на 3 августа в Лас-Вегасе (США) на стадионе «Apex Arena» состоится турнир UFC on ESPN 71. Первый поединок начнётся в 1:00 мск.

Права на показ турнира UFC Fight Night принадлежат «Матч ТВ», данная трансляция доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

В главном поединке вечера сойдутся два представителя Азии — 25-летний японский боец Тацуро Таира и 29-летний южнокореец Хюн Сун Пак. На счету японца 17 боёв, из которых он одержал 16 побед (восемь – болевыми и удушающими приёмами, пять – нокаутом и три – судейским решением).

У Сун Пака семь побед в семи поединках: три – нокаутом и четыре – болевыми/удушающими приёмами.