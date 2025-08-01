Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Гран-при 2025. Первый финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC on ESPN 71: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

UFC on ESPN 71: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть
Комментарии

В ночь со 2 на 3 августа в Лас-Вегасе (США) на стадионе «Apex Arena» состоится турнир UFC on ESPN 71. Первый поединок начнётся в 1:00 мск.

Права на показ турнира UFC Fight Night принадлежат «Матч ТВ», данная трансляция доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

В главном поединке вечера сойдутся два представителя Азии — 25-летний японский боец Тацуро Таира и 29-летний южнокореец Хюн Сун Пак. На счету японца 17 боёв, из которых он одержал 16 побед (восемь – болевыми и удушающими приёмами, пять – нокаутом и три – судейским решением).

У Сун Пака семь побед в семи поединках: три – нокаутом и четыре – болевыми/удушающими приёмами.

Материалы по теме
Соннен: поединок Топурии и Царукяна уже согласован
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android