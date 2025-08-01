В UFC подтвердили, что Макгрегор вернулся в пул тестирования бойцов UFC на допинг

Пресс-служба UFC подтвердила, что бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор вернулся в пул тестирования бойцов североамериканской лиги на допинг и запрещённые вещества.

Информация об этом появилась на официальном сайте лиги. Как информирует источник, Макгрегор один раз за год прошёл допинг-тест.

Конору Макгрегору 37 лет. Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.