Дудакова травмировалась. Кузютина на турнире Ural FC 10 встретится с бразильянкой Консейса

Бой по правилам ММА между россиянками Викторией Дудаковой и Натальей Кузютиной должен был стать со-главным на турнире Ural FC 10, который пройдет 16 августа в Перми. Но в ходе подготовки экс-боец UFC Дудакова получила травму. И теперь соперницей Кузютиной станет бразильянка Роуз Консейсао, сообщила пресс-служба турнира.

Кузютина – бронзовый призёр Олимпийских игр — 2016 по дзюдо, многократный призёр чемпионатов мира и Европейских игр, четырёхкратная чемпионка Европы по дзюдо. Свой первый бой в ММА Кузютина провела в ноябре 2022 года. Сейчас у 36-летней спортсменки восемь побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Кузютина владеет чемпионским поясом американского промоушена LFA.

Консейсао была чемпионкой LFA, одержав в лиге две победы и потерпев одно поражение. Также бразильянка в сентябре 2024 года принимала участие в претендентской серии главы UFC Дэйны Уайта. Всего у Консейсао семь побед и два поражения в ММА.

А возглавит шоу Ural FC 10 поединок между россиянами Вячеславом Василевским и Шарафом Давлатмуродовым. Всего на турнире Ural FC 10 состоятся 13 боев, восемь из которых пройдут по правилам ММА, а пять – по правилам кикбоксинга. Так, свои очередные поединки проведут кикбоксеры из команды Ural Kali Fighter из Соликамска Алексей Чукманов, Кирилл Степаненко, Иван Зиновьев, Артем Швецов и Дарья Кувакина.

Полностью кард турнира Ural FC 10 выглядит следующим образом (все бои будут трёхраундовыми):

— Полусредний вес, ММА: Гуламджан Джуманбаев (Пермь, 1-0) — Данила Голотин (Волгоград, 1-1);

— До 88 кг, К-1: Алексей Чукманов (Ural Kali Fighter) — Халид Асваров (Санкт-Петербург);

— Средний вес, ММА: Алексей Тимошишин (Березники, 2-0) — Хуршед Исматов (Таджикистан, 2-2);

— До 93 кг, К-1: Кирилл Степаненко (Ural Kali Fighter) — Арда Фуркан Бас (Турция);

— Легчайший вес, ММА: Кирилл Кохнюк (Санкт-Петербург, 7-3) — Бекзод Уринбоев (Узбекистан, 4-1);

— До 87 кг, К-1: Иван Зиновьев (Ural Kali Fighter) — Густаво Джонс (Бразилия);

— Полутяжелый вес, ММА: Алексей Голуб (Санкт-Петербург, 6-2) — Михаил Царев (Новосибирск, 33-10);

— До 77 кг, К-1: Артем Швецов (Ural Kali Fighter) — Мохаммед Хамди Хаджи (Марокко);

— Полусредний вес, ММА: Александр Бутенко (Москва, 55-18) — Иван Подругин (Новокузнецк, 7-0);

— Минимальный вес, ММА: Наталья Кузютина (Брянск, 8-1) – Роуз Консейсао (Бразилия, 7-2);

— До 58 кг, К-1: Дарья Кувакина (Ural Kali Fighter) — Мэрилин Контин (Уругвай);

— Средний вес, ММА: Никита Шаршавин (Пермь, 11-0) — Шамиль Магомедов (Дагестан, 12-0);

— Средний вес, ММА: Вячеслав Василевский (Москва, 36-9) – Шараф Давлатмуродов (Новоалтайск, 20-5-1).