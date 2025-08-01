Клейн — Пуляев: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

В ночь со 2 на 3 августа в Соединённых Штатах Америки (США), в Лас-Вегасе, на стадионе «Apex Arena» состоится турнир UFC on ESPN 71. На мероприятии свой поединок проведёт 27-летний российский боец Андрей Пуляев, выступающий в среднем весе (до 84 кг). Его соперником станет американец Ник Клейн.

Права на показ турнира UFC Fight Night принадлежат «Матч ТВ», данная трансляция доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Начало их поединка ориентировочно начнётся в 2:15 мск.

На счету российского атлета 12 поединков, в которых он одержал девять побед. Больше всего раз Андрей выигрывал нокаутом, дважды — судейским решением и ещё два раза – болевым или удушающим приёмом.

У Клейна семь побед в восьми поединках — четыре нокаутом, две — судейским решением и одна – болевым приёмом.