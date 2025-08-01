Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Гран-при 2025. Первый финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ник Клейн — Андрей Пуляев: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

Клейн — Пуляев: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь со 2 на 3 августа в Соединённых Штатах Америки (США), в Лас-Вегасе, на стадионе «Apex Arena» состоится турнир UFC on ESPN 71. На мероприятии свой поединок проведёт 27-летний российский боец Андрей Пуляев, выступающий в среднем весе (до 84 кг). Его соперником станет американец Ник Клейн.

UFC 2025. UFC on ESPN 71, Лас-Вегас, США
Ник Клейн — Андрей Пуляев
03 августа 2025, воскресенье. 02:15 МСК
Ник Клейн
Не началось
Андрей Пуляев

Права на показ турнира UFC Fight Night принадлежат «Матч ТВ», данная трансляция доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Начало их поединка ориентировочно начнётся в 2:15 мск.

На счету российского атлета 12 поединков, в которых он одержал девять побед. Больше всего раз Андрей выигрывал нокаутом, дважды — судейским решением и ещё два раза – болевым или удушающим приёмом.

У Клейна семь побед в восьми поединках — четыре нокаутом, две — судейским решением и одна – болевым приёмом.

Материалы по теме
UFC on ESPN 71: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android