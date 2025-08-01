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«Вряд ли я подерусь до конца года». Макс Холлоуэй сообщил о травме руки

«Вряд ли я подерусь до конца года». Макс Холлоуэй сообщил о травме руки
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33-летний обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй сообщил, что вряд ли сможет вернуться в октагон до конца 2025 года.

«Что теперь? Будет здорово, если я получу следующий шанс на титул. Но если вы надеетесь, что я подерусь до конца этого года, то, скорее всего, этого не случится. На этой неделе я должен поговорить со специалистом, однако сейчас ситуация так себе. Дурацкая травма руки отбросила меня назад», — сказал Холлоуэй в видео на своём You-Tube-канале.

В своём последнем бою на турнире UFC 318 в июле Холлоуэй победил единогласным судейским решением трёхкратного претендента на титул соотечественника Дастина Порье. Для Порье этот поединок был последним в карьере.

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