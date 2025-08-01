Борральо: Уиттакер близок к завершению карьеры

Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе бразилец Кайо Борральо высказался о форме экс-чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) австралийца Роберта Уиттакера, который проиграл в своём поединке Ренье де Риддеру.

«У меня такое чувство, что Уиттакер проводит свои последние бои, его конец близко, и в поединке с де Риддером его будто бы не было в октагоне. На него оказывалось слишком большое давление, это было видно по его лицу. Это не похоже на то, что ты побеждаешь того Уиттакера, которого мы знаем.

Де Риддер одолел слабую версию Уиттакера, которого мы никогда раньше не видели, так что такая победа не даёт де Риддеру возможности бороться за титул или что-то в этом роде», — сказал Борральо на YouTube-канале Submission Radio.