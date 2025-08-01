Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Гран-при 2025. Первый финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Борральо: Уиттакер близок к завершению карьеры

Борральо: Уиттакер близок к завершению карьеры
Комментарии

Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе бразилец Кайо Борральо высказался о форме экс-чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) австралийца Роберта Уиттакера, который проиграл в своём поединке Ренье де Риддеру.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер (W)
27 июля 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Роберт Уиттакер
Окончено
SD
Ренье де Риддер

«У меня такое чувство, что Уиттакер проводит свои последние бои, его конец близко, и в поединке с де Риддером его будто бы не было в октагоне. На него оказывалось слишком большое давление, это было видно по его лицу. Это не похоже на то, что ты побеждаешь того Уиттакера, которого мы знаем.

Де Риддер одолел слабую версию Уиттакера, которого мы никогда раньше не видели, так что такая победа не даёт де Риддеру возможности бороться за титул или что-то в этом роде», — сказал Борральо на YouTube-канале Submission Radio.

Материалы по теме
UFC нуждается в тяжеловесах, но уволила рейтингового бойца на серии побед. Почему так?
UFC нуждается в тяжеловесах, но уволила рейтингового бойца на серии побед. Почему так?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android