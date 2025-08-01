Хукер: если бы Топурия выбрал в соперники Пимблетта — был бы абсолютный провал

Новозеландский боец смешанных единоборств шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе Дэн Хукер объяснил, почему поединок дивизиона Илии Топурии со звёздным британцем Пэдди Пимблеттом был бы провалом.

«Самое смешное, что они могли бы на самом деле разыграть карту с Пэдди, что было бы абсолютным провалом. Парень дерётся с [Майклом] Чендлером, а затем получает титульный бой – это абсолютный провал. Но, в конце концов, кого это волнует? Топурия не собирается долго удерживать пояс. Если бы вы были на месте Илии, то по логике вещей должны были бы драться с Арманом [Царукяном]. Однако он этого не сделает, потому что Арман — действительно тяжёлый боец», — приводит слова Хукера издание Sky Sports.