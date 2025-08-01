Популярный стример рассказал, как Чимаев запросил $ 700 тыс. за совместный эфир

Популярный американский стример Адин Росс сообщил, что 31-летний топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в категории до 84 кг, чеченец Хамзат Чимаев хотел получить $ 700 тыс. за то, чтобы провести с ним прямую трансляцию.

«Они хотели $ 700 тыс. Я никогда в жизни так не смеялся», — сказал Адин Росс во время прмяой трансляции.

Напомним, следующий поединок Борз проведёт против действующего обладателя чемпионского титула UFC в среднем весе южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Их встреча станет главным событием турнира UFC 319, который пройдёт 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США).

Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308. Его соперником стал бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер. Бой завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде.