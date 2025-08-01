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Кормье упрекнул Биспинга в двойных стандартах из-за критики Топурии

Кормье упрекнул Биспинга в двойных стандартах из-за критики Топурии
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Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье обвинил экс-бойца Майкла Биспинга в двойных стандартах из-за критики в адрес Илии Топурии.

«Майкл, Пол, я понимаю ваше разочарование. Но, Майкл, ты был чемпионом. Знаешь, когда ты готовился к бою с Дэном Хендерсоном, ты хотел отомстить ему, поэтому вы подрались. Однако для тебя был в приоритете именно большой бой с Жоржем Сен-Пьером, если уж на то пошло, – ты согласился на него, даже несмотря на то, что Йоэль Ромеро на тот момент считался, вероятно, более обоснованным претендентом. Я понимаю ваше разочарование, но подумайте и о стороне чемпиона.

В конце концов, я согласен. Это должен быть Арман против Илии, и я не думаю, что в этом есть какие-то сомнения. Однако, на мой взгляд, проблема в том, что он навсегда запомнил встречу с Пэдди Пимблеттом в октагоне после того, как выиграл пояс. Это будет трудно стереть, чувак. Разочарованы? Конечно. Майкл, не делай вид, что ты никогда раньше не был на его месте. Ты точно знаешь, почему он это делает, потому что ты сам это делал, когда у тебя был шанс сразиться с Жоржем вместо Йоэля Ромеро», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

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