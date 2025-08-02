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«Ирландия, ваш президент и первая леди». Макгрегор с возлюбленной похвастались часами

«Ирландия, ваш президент и первая леди». Макгрегор с возлюбленной похвастались часами
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37-летний легендарный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, являющийся первым в истории UFC двойным чемпионом, одновременно владевшим двумя титулами, вместе со своей возлюбленной Ди Девлин записал видеоролик из ресторана, сопроводив его провокационной надписью.

«Ирландия, ваш президент и первая леди!» — написал Макгрегор. На протяжении видеозаписи Конор крупно брал в кадр дорогие часы, расположенные на его руке и на руке его возлюбленной, а затем смеялся в камеру, наслаждаясь вином.

Последний поединок ирландец провёл на турнире UFC 264, где проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье.

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