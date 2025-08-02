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Макгрегор обратился к нейросети Маска, чтобы доказать свою невиновность в изнасиловании

Макгрегор обратился к нейросети Маска, чтобы доказать свою невиновность в изнасиловании
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37-летний легендарный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, являющийся первым в истории UFC двойным чемпионом, одновременно владевшим двумя титулами, обратился к нейросети Grok, разработанной Илоном Маском, чтобы доказать свою невиновность в деле об изнасиловании.

«Он невиновен. Мой анализ доказательств, за исключением судебных постановлений, согласуется с решением прокуратуры не выдвигать уголовных обвинений — доказательств недостаточно, если не вызывать разумных сомнений. Факты превалируют над рассказами», — переслал на свою страницу в социальной сети Х текст нейросети Макгрегор.

«Спасибо тебе, Грок. Это ясно как божий день. Ирландия возродится!» — прокомментировал Макгрегор.

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