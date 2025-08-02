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«Готов пойти на твой стрим меньше чем за $ 700 тыс.». Чендлер пошутил насчёт Чимаева

«Готов пойти на твой стрим меньше чем за $ 700 тыс.». Чендлер пошутил насчёт Чимаева
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Бывший претендент на титул UFC американец Майкл Чендлер пошутил насчёт истории, которой поделился популярный стример Адин Росс относительно его общения с Хамзатом Чимаевым.

«Эй, Адин Росс, я пойду на твой стрим гораздо меньше чем за $ 700 тыс.», — написал на своей странице в социальных сетях Майкл Чендлер.

Напомним, ранее Росс сообщил, что 31-летний топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в категории до 84 кг, чеченец Хамзат Чимаев хотел получить $ 700 тыс. за то, чтобы провести с ним прямую трансляцию.

Свой последний поединок в UFC Майкл провёл на турнире UFC 314, где проиграл техническим нокаутом Пэдди Пимблетту.

Ранее Чендлер заявил, что ведёт переговоры с WWE по поводу своего дебюта, и назвал своего соперника мечты из реслинга — 50-летнего легендарного Рея Мистерио.

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