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Мовлид Хайбулаев победил Хесуса Пинедо удушающим приёмом в пятом раунде

Мовлид Хайбулаев победил Хесуса Пинедо удушающим приёмом в пятом раунде
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В ночь с 1 на 2 августа в Нью-Джерси, США, на арене «Jim Whelan Boardwalk Hall» в Атлантик-Сити проходит турнир PFL World Tournament 8. В рамках вечера проходят первые финальные поединки нынешнего розыгрыша Гран-при промоушена. В полулёгком весе поединок за $ 500 тыс. и за титул победителя провёл российский боец Мовлид Хайбулаев, который разделил клетку с перуанцем Хесусом Пинедо.

PFL 2025. PFL World Tournament 8: Finals, Атлантик-Сити, США
Хесус Пинедо — Мовлид Хайбулаев (W)
02 августа 2025, суббота. 05:00 МСК
Хесус Пинедо
Окончено
SUB
Мовлид Хайбулаев

По ходу боя Мовлид Хайбулаев задушил Хесуса Пинедо в пятом раунде и стал победителем гран-при в полулёгком весе. Это вторая победа в гран-при для Хайбулаева в карьере (первая победа была в 2021 году).

На счету россиянина теперь 24 победы в ММА и ни одного поражения. Один поединок с его участием завершился без результата. У Пинедо — 24 победы, семь поражений и одна ничья.

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