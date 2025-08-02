Бразильский журналист назвал следующего соперника Уокера, любящего Россию

27-летний бразильский боец Вальтер Уокер, выступающий в тяжёлом весе и проживающий в России, на турнире UFC Рио 11 октября сразится с 33-летним американским тяжеловесом Райаном Спэнном, сообщил бразильский журналист Лео Гимарайнс.

На свой последний поединок на турнире UFC on ESPN 70, состоявшемся в середине июля, Уокер вышел под музыкальную композицию «Матушка земля» исполнительницы Татьяны Куртуковой и победил болевым приёмом в первом раунде.

Вальтер является младшим братом Джонни Уокера. Сам проживает в столице России Москве, так как его супруга является россиянкой. Уокер-младший неоднократно говорил о любви к стране, а недавно стало известно, что он планирует получить гражданство РФ.