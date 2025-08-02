Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бразильский журналист назвал следующего соперника Уокера, любящего Россию

Бразильский журналист назвал следующего соперника Уокера, любящего Россию
Комментарии

27-летний бразильский боец Вальтер Уокер, выступающий в тяжёлом весе и проживающий в России, на турнире UFC Рио 11 октября сразится с 33-летним американским тяжеловесом Райаном Спэнном, сообщил бразильский журналист Лео Гимарайнс.

На свой последний поединок на турнире UFC on ESPN 70, состоявшемся в середине июля, Уокер вышел под музыкальную композицию «Матушка земля» исполнительницы Татьяны Куртуковой и победил болевым приёмом в первом раунде.

Вальтер является младшим братом Джонни Уокера. Сам проживает в столице России Москве, так как его супруга является россиянкой. Уокер-младший неоднократно говорил о любви к стране, а недавно стало известно, что он планирует получить гражданство РФ.

Материалы по теме
UFC нуждается в тяжеловесах, но уволила рейтингового бойца на серии побед. Почему так?
UFC нуждается в тяжеловесах, но уволила рейтингового бойца на серии побед. Почему так?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android