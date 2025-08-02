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«Меня нельзя купить». Макгрегор обратился к ирландцам по поводу президентской гонки

«Меня нельзя купить». Макгрегор обратился к ирландцам по поводу президентской гонки
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37-летний легендарный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, являющийся первым в истории UFC двойным чемпионом, обратился к жителям Ирландии на фоне президентских выборов, которые состоятся в ноябре 2025-го.

«ИРЛАНДИЯ! Все мои деньги безграничны, и вся моя жизнь, вплоть до моего наследия — где-то там. Что же это значит, президент Макгрегор? Это значит:
1. Меня нельзя купить.
2. Меня нельзя шантажировать.
3. Я обеспечен и меня нельзя купить.
4. Я не веду переговоров с террористами и никогда не поддаюсь шантажу. Это уже очевидно!
Мне наплевать. Назначить меня президентом — именно то, решение, которое нужно нашей стране. Я — лекарство.

Знаю, звучит сумасшедше, но это правда. Вы видите, как чья-то жалкая рука хочет остановить меня. Поверьте, я сильнее, чем вы можете себе вообразить. Я не о пустословии. У меня сформирована невероятная команда, мы будем в списке кандидатов на выборах. И мы победим. Что мне нужно от вас — голосуйте за Конора Макгрегора!» — написал звёздный боец в социальной сети Х.

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