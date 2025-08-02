Турнир UFC в Лас-Вегасе: полный кард участников, список бойцов

В ночь со 2 на 3 августа в Соединённых Штатах Америки (США), в Лас-Вегасе, на стадионе Apex Arena состоится турнир UFC on ESPN 71. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом мероприятия.

UFC on ESPN 71. Кард турнира

Основной кард:

Тацуро Таира — Хюн Сун Пак;

Матеуш Ребецки — Крис Данкан;

Элвис Бренер — Эстебан Рибович;

Кэрол Роза — Нора Корноль;

Нил Магни — Элизеу Залески дос Сантос;

Кевин Вальехос — Дэнни Силва.

Предварительный кард:

Кетлен Соуза — Пьера Родригес;

Джон Яннис — Остин Баши;

Фелипе Бунес — Рафаэль Эстевам;

Ник Клейн — Андрей Пуляев;

Родолфо Виейра — Тришон Гор;

Ринья Накамура — Натан Флетчер.

27-летний Пуляев имеет на своём счету 12 поединков, в которых он одержал девять побед. Больше всего раз Андрей выигрывал нокаутом, дважды — судейским решением и ещё два раза – болевым или удушающим приёмом. У его соперника — семь побед в восьми поединках — четыре нокаутом, две — судейским решением и одна – болевым приёмом.