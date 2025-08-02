Турнир UFC в Лас-Вегасе: полный кард участников, список бойцов

В ночь со 2 на 3 августа в Соединённых Штатах Америки (США), в Лас-Вегасе, на стадионе Apex Arena состоится турнир UFC on ESPN 71. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом мероприятия.
UFC on ESPN 71. Кард турнира
Основной кард:
Тацуро Таира — Хюн Сун Пак;
Матеуш Ребецки — Крис Данкан;
Элвис Бренер — Эстебан Рибович;
Кэрол Роза — Нора Корноль;
Нил Магни — Элизеу Залески дос Сантос;
Кевин Вальехос — Дэнни Силва.
Предварительный кард:
Кетлен Соуза — Пьера Родригес;
Джон Яннис — Остин Баши;
Фелипе Бунес — Рафаэль Эстевам;
Ник Клейн — Андрей Пуляев;
Родолфо Виейра — Тришон Гор;
Ринья Накамура — Натан Флетчер.
27-летний Пуляев имеет на своём счету 12 поединков, в которых он одержал девять побед. Больше всего раз Андрей выигрывал нокаутом, дважды — судейским решением и ещё два раза – болевым или удушающим приёмом. У его соперника — семь побед в восьми поединках — четыре нокаутом, две — судейским решением и одна – болевым приёмом.