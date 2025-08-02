«Надеюсь, не будет уткой». Царукян бросил вызов участнику конкурсов по поеданию хот-догов

28-летний известный армяно-российский боец смешанных единоборств (ММА), второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян бросил вызов 41-летнему американцу Джоуи Честнату , известному по выступлениям в конкурсах по поеданию хот-догов.

«Следующим я приду за Джоуи Честнатом… будем надеяться, что он не [утка] и не будет избегать меня», — подписал видеоролик Царукян.

На днях Арман опубликовал видео, на котором он догоняет утку, намекая на поведение Илии Топурии, которого обвиняет в намеренном избегании поединка с ним.

1 августа бывший боец UFC Чейл Соннен сообщил о том, что поединок Царукяна и Топурии уже согласован.