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Макгрегор — о крупных ирландских СМИ: лгут, обманывают и дезинформируют

Макгрегор — о крупных ирландских СМИ: лгут, обманывают и дезинформируют
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37-летний легендарный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, являющийся первым в истории UFC двойным чемпионом, раскритиковал крупные СМИ в своей стране.

«Вспомните то время, когда RTE и The Journal потратили столько времени и энергии на опровержение заявления Конора Макгрегора о том, что Дублин становится всё более опасным. А теперь вспомните, как среди бела дня во время патрулирования вместе с коллегой в результате нападения был ранен ножом сотрудник полиции?» — написал один из пользователей.

«Всё, что делают СМИ, — это лгут, обманывают и дезинформируют, а затем на одном дыхании сами кричат о дезинформации в обществе. Это прискорбно, и то, что они делают, ясно как божий день для каждого, у кого есть мозги и способность мыслить самостоятельно», — написал Макгрегор в социальной сети Х.

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