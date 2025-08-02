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«Младший, ты просто легенда». Хабиб Нурмагомедов — о Мовлиде Хайбулаеве

«Младший, ты просто легенда». Хабиб Нурмагомедов — о Мовлиде Хайбулаеве
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Прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу российского атлета Мовлида Хайбулаева на турнире PFL World Tournament 8.

PFL 2025. PFL World Tournament 8: Finals, Атлантик-Сити, США
Хесус Пинедо — Мовлид Хайбулаев (W)
02 августа 2025, суббота. 05:00 МСК
Хесус Пинедо
Окончено
SUB
Мовлид Хайбулаев

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

«Младший, ты просто легенда уже. Легендарное резюме. 15 лет на высшем уровне варится. От души, Братка, ты нас всех порадовал», — подписал изображение Нурмагомедов.

Соперником Хайбулаева стал перуанец Хесус Пинедо. Мовлид одержал победу в пятом раунде, проведя успешно удушающий приём, став победителем Гран-при в полулёгком весе и обладателем $ 500 тыс. На счету россиянина теперь 24 победы в ММА и ни одного поражения. Один поединок с его участием завершился без результата. У Пинедо — 24 победы, семь поражений и одна ничья.

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