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О'Мэлли: Баутиста победит Умара Нурмагомедова

О'Мэлли: Баутиста победит Умара Нурмагомедова
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30-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли заявил, что 31-летний американский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Марио Баутиста победит Умара Нурмагомедова.

«Марио — это тот парень, которого люди недооценивают. Он очень хорош. Марио — суперталантлив. Очень жду их боя и выбираю Марио победителем в поединке с Умаром. Баутиста хорошо делает свою работу», — сказал О'Мэлли на YouTube-канале Overdogs Podcast with Mike Perry.

Ранее Хабиб Нурмагомедов сообщил, что Умару назначен бой в мейн-ивенте турнира UFC, но о каком именно мероприятии речь, Хабиб не уточнил.

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