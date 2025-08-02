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Холлоуэй — о критике его желания подраться с Топурией: ничего не знаете о боях

Холлоуэй — о критике его желания подраться с Топурией: ничего не знаете о боях
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33-летний обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй ответил фанатам, которые считают, что он не заслужил поединка с 28-летним непобеждённым обладателем титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) испано-грузином Илией Топурией.

«Фанаты говорят, что наш поединок с Илией не имеет смысла, потому что моим последним боем до Дастина был бой с Илией, и он сделал то, что сделал со мной. Но тогда как можно оправдать того, с кем я дрался? Я знаю, что Дастин не дрался с Илией, но я бился с ним и победил. Большинство из вас, ребята, ничего не знают о боях», — сказал Холлоуэй на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою на турнире UFC 318 в июле Холлоуэй победил единогласным судейским решением трёхкратного претендента на титул соотечественника Дастина Порье. Для Порье этот поединок был последним в карьере.

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