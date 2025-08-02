О'Мэлли заявил о желании сразиться с Сэндхагеном после победы Кори над Двалишвили

30-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли рассказал, что хотел бы сразиться с четвёртым номером рейтинга UFC в легчайшем весе Кори Сэндхагеном в случае его победы над чемпионом Мерабом Двалишвили.

«Я бы чувствовал себя немного странно после двух поражений, но я не собираюсь отказываться от титульного боя, особенно против Кори. Я против Кори — это очень интересный поединок. Рано или поздно это обязательно произойдёт», — сказал О'Мэлли на YouTube-канале Overdogs Podcast with Mike Perry.

Поединок Кори и Мераба состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет соглавным событием вечера.